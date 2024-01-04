تسليم 28 عقد عمل لذوي الهمم في البحيرة.. خطوة مهمة نحو الدمج المجتمعي

سلّمت مديرية العمل بالبحيرة، برئاسة عثمان عبد الرسول عثمان، 28 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك للعمل بإحدى الشركات الحديثة بنطاق مركز بدر.

عقود عمل لذوي الهمم في البحيرة

يأتي ذلك، في ضوء جهود محافظة البحيرة؛ لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة لدمجها فى المجتمع، للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها في المشاركة في عملية التنمية، كحق من حقوق ذوي الهمم، التي وفرها لها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، التي ألزمت أحكامه المنشآت، التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر بتعيين شاب من ذوي الهمم من بين عمالها بنسبة 5 % من إجمالي العمال.

دمج ذوي الهمم في البحيرة

وأشار مدير مديرية العمل بالبحيرة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى تنفيذًا لخطة المحافظة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم.

وذكر أنه يراعى الحد الأدنى للأجور ومتابعة شغل تلك الفرص، والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم للقانون، داخل أماكن العمل.