البابا تواضروس يستقبل وزراء الطيران والتخطيط والعدل للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وزيرا الطيران والتخطيط يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد

قدم الوزيران التهنئة للبابا تواضروس بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، وشكرهما قداسته معربًا عن تقديره لمجيئهما وتهنئتهما.

كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي في القاهرة، اليوم الخميس، المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي قدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.