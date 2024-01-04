رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

البابا تواضروس يستقبل وزراء الطيران والتخطيط والعدل للتهنئة بعيد الميلاد

كتب:

مريم شريف
08:38 م | الخميس 04 يناير 2024
البابا تواضروس يستقبل وزيرا الطيران والتخطيط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل وزيرا الطيران والتخطيط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وزيرا الطيران والتخطيط يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد 

قدم الوزيران التهنئة للبابا تواضروس بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، وشكرهما قداسته معربًا عن تقديره لمجيئهما وتهنئتهما.

كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي في القاهرة، اليوم الخميس، المستشار عمر مروان وزير العدل، الذي قدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

اقرأ المزيد:

وزير الداخلية في «الكاتدرائية» لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد والعام الجديد

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد «حقوق الإنسان» للتهنئة بعيد الميلاد

شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف في الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد
بقلم مريم شريف