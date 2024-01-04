المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد والعام الجديد

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ المستشار منصور خلال الاتصال، البابا والمسيحيين بالعيد والعام الميلادي الجديد، متمنيًا دوام التقدم والاستقرار لمصر.

كما استقبل البابا في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقدم الدكتور مدبولي التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، معربًا عن خالص أمنياته للمصريين بدوام الاستقرار والتقدم، مشيرًا إلى تقديره لمواقف البابا الدائمة وجهوده المستمرة من أجل وحدة وتماسك المصريين خاصة وقت التحديات والأزمات.

ومن جانبه شكر البابا تواضروس، رئيس مجلس الوزراء على حضوره للتهنئة بالعيد، مؤكدًا على أن مصر التي زارتها العائلة المقدسة ستظل محفوظة بالبركة، وأنها رغم كل التحديات والأزمات، لدينا ثقة بأن يد الله ترعاها.