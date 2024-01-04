شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف في الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

تهنئة وزير الأوقاف البابا بمناسبة عيد الميلاد

وزار الدكتور محمد مختار جمعة المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم، على رأس وفد من قيادات الوزارة، إذ قدم التهنئة لقداسة البابا معربًا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد مبشر بالخير والاستقرار، وشكره قداسة البابا على تهنئته متمنيًا دوام هذه اللقاءات التي تدعم أواصر المحبة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

رافق فضيلة الإمام رئيس جامعة الأزهر، ووفد من قيادات مشيخة الأزهر وبيت العائلة المصرية، وقدم فضيلة الإمام التهنئة لقداسة البابا، باسمه وباسم فضيلة المفتي والوفد المرافق، بمناسبة بدء العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أيامًا مباركة.