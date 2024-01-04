الهلال الأحمر الفلسطيني: مليون طفل ضمن النازحين لجنوب غزة بأوضاع صعبة

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن التقديرات الرسمية الأولية تؤكد نزوح أكثر من مليون و800 ألف فلسطيني من شمال غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، من بينهم 900 ألف طفل، أي قرابة المليون طفل، لافتا إلى أن نزوح السكان للجنوب أعقبه وجودهم بظروف صعبة.

لا مكان آمن في غزة

وأضاف «حنجل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن الطيران الإسرائيلي استهدف هؤلاء النازحين، ولحقتهم قذائفه حتى بعد نزوحهم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالقذائف كل المناطق التي أعلن عنها أنها مناطق آمنة.

استهداف مستشفى الأمل التي تضم 14 ألف نازح اليوم

وأردف، أن مستشفى الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني تضم 14 ألف نازح، هربوا للمستشفى آمنين لكن تم استهدافهم داخل المستشفى، لافتا أن اليوم استهدفت قذيفة الدور الخامس من المبنى الإداري واستشهاد مواطن.