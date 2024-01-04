جدول انقطاع الكهرباء في المنوفية 2024.. اعرف المواعيد

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة جدول انقطاع للكهرباء الجديد في المنوفية 2024 الذي تم اعتماده رسمياً من قبل شركة الكهرباء، بعد تغيير المواعيد بقرار من مجلس الوزراء وتحويل المواعيد لتكون كلها صباحا وآخر موعد لها الساعة الخامسة مساءاً.

جدول انقطاع للكهرباء الجديد في محافظة المنوفية 2024

وجاء جدول انقطاع الكهرباء الجديد في محافظة المنوفية 2024 بمختلف المراكز والمدن وتشمل قويسنا وأشمون وتلا وشبين الكوم وبركة السبع ومنوف والسادات وسرس الليان والشهداء والباجور، لتكون من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الخامسة وفق توجيهات مجلس الوزراء.

المواعيد الجديدة لتحفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية

وتم اعتماد جدول تخفيف الأحمال الجديد في المنوفية، في مختلف المراكز ليكون لمدة ساعتين يومياً لكل منطقة، علي النحو التالي بعد اعتماده رسمياً:

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، في ساعات الليل، على أن تكون كافة المناطق صباحا، تزامناً مع بدء أعمال امتحانات منتصف العام، بعد تلقي طلبات من المواطنين وأعضاء مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

آخر موعد لانقطاع الكهرباء في مصر بعد تعديلها

وأوضح مجلس الوزراء، أن فترة انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات تكون من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الخامسة مساءً، بواقع ساعتين لكل منطقة.