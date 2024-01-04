فحص 840 شخصا في قوافل طبية مجانية لجامعة المنوفية

نظمت جامعة المنوفية، عدد من القوافل المتكاملة والمتخصصة منها الطبية والزراعية والتربوية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قوافل طبية مجانية في محافظة المنوفية

حيث نظمت الجامعة قوافل طبية لقرى منشأة أبو ذكري بقويسنا، وكفر الشبع والجمعية الزراعية بسلامون القبلي بمركز الشهداء، وقرية صنصفط بمركز منوف وعدد من القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع محافظة المنوفية ومبادرة حياة كريمة وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم القرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن قوافل الجامعة بجميع تخصصاتها تهدف إلى تقديم الدعم بكافة أنواعه للمجتمع والمناطق الأكثر احتياجا وعلي رأسها الرعاية الصحية والندوات الإرشادية والتوعوية والتربوية والتدريبية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إطلاق الجامعة للقوافل التنموية يعد جزءا من دورها في خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات المقدمة له.

جهود القوافل الطبية بجامعة المنوفية

وأشار رئيس الجامعة أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف علي نحو 840 مريضا منهم 161 أطفال، 74 أنف واذن، 230 رمد، 55 صدر، 83 باطنة، 92 عظام، 49 صحة عامة ، 67 تحليل فيروس بي، كما تم صرف العلاج مجاناً لجميع المرضى.