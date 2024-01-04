مدير «تعليم الإسماعيلية»: امتحانات صفوف النقل تسير بسلاسة دون شكاوى

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن امتحانات صفوف النقل التي انطلقت في 2 يناير الجاري، تسير بسلاسة دون شكاوى حتى الآن.

وأضاف «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تجري في جميع مدارس قري ومراكز المحافظة، وسط عملية تأمينية لجميع اللجان، ومتابعة على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسية في المديرية، مع غرف العمليات في الإدارات السبع التابعة لها.

تصحيح أوراق الامتحانات

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جميع رؤساء اللجان ومديري المدارس في الإسماعيلية، بضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح أولا بأول؛ لضمان إعلان النتائج في أقرب وقت من انتهاء الامتحانات.

وأضاف «بحيري» أن المديرية مستمرة في بعض الأنشطة، بالتزامن مع إجراء الامتحانات في جميع المدارس المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية تستهدف نشر ثقافة التخطيط، وتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، من خلال الأنشطة.