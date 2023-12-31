رسالة بـ10 لغات من «هرتسوج» لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة

طالب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، قادة دول العالم بالتحرك الفوري من أجل المساعدة في إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر رسالة بـ10 لغات، منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والألمانية.

إسرائيل تقتل محتجزيها بالخطأ

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن رسالة «هرتسوج» جاءت بعد فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، حيث حاولت إسرائيل تنفيذ عدة عمليات نوعية، ولكنها انتهت بمقتل عدد من المحتجزين بالخطأ.

تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين

ويتعرض قطاع غزة لعدوان متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي.

ومع مرور 86 يوماً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء من الجانب الفلسطيني إلى أكثر من 22 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط مطالبات دولية لوقف إطلاق النار.