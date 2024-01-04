برلمانية: مصر بذلت جهدا كبيرا في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي جاء في توقيت مناسب ومهم في ظل التطورات التي يشهدها الإقليم بالتزامن مع تصعيد القضية الفلسطينية.

الشراكة الاستراتيجية

وأوضحت «سليمان» في تصريح لـ«الوطن» أن زيارة الوفد الأمريكي تؤكد أهمية ومحورية الشراكة الإستراتيجية والعلاقات المتبادلة بين مصر وأمريكا، لافتة إلى أن الزيارة تهدف أيضا إلى تطوير سبل التعاون المشترك بين البلدين، في ظل الدور الإقليمي والمكانة التي تتمتع بها مصر وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

حزب حماة الوطن

وأكدت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن تطورات المشهد الإقليمي تحتم ضرورة عمل البلدين بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات المعتمدة، مشيرة إلى أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة. مع الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.