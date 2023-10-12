النائبة سماء سليمان: الرئيس السيسي يقرأ المشهد بشكل صحيح

أفادت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية، بحزب حماة الوطن، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كلمته في حفل تخرج دفعة الكلية الحربية على الدور المصري المدافع دائما عن الأمة العربية، قائلا «حين كانت الحرب، فكنا مقاتلين.. وكان السلام، فكنا له مبادرين.. لم نخذل أمتنا العربية، ولن نخذلها أبدا».

وشددت سليمان، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الرئيس باستمرار يشدد على الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل تطورات شديدة الخطورة، وسعي دءوب من أطراف متعددة، للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها، وخاصة مع التصريحات غير المسؤولة من مسؤولي دول كبرى لتسليح إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وترى سليمان، أن ما تشهده الساحة الدولية وموقف الدول الغربية يعني أن هناك رغبة للدفع بالمنطقة لأتون حرب لا نهاية لها، لتحقيق أهداف غير معلنة للدول الغربية.

وأفادت بأن الرئيس السيسي يقرأ المشهد بشكل صحيح، ولذا كان واضحا برفض الدعوات التي تدعو لنزوح الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولذا أكد في كلمته إلى ضرورة إقرار السلام، القائم على العدل، وعلى مبادئ «أوسلو»، والمبادرة العربية للسـلام، ومقـررات الشـرعية الدوليـة.

وتابعت أن الرئيس السيسي أفاد إلى أن هذا التصعيد من شأنه أن ينحرف عن مسار السلام إلى صراعات صفرية، لا منتصر فيها ولا مهزوم.. صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق، ولذا كانت دعوة الرئيس كل الأطراف، إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة للمسار التفاوضي، تجنبا لحرائق ستشتعل، ولذا كان تأكيد الرئيس على الدور المصري في الوساطة، وبالتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة.. دون قيد أو شرط.

وأفادت الدكتورة سماء سليمان أن مصر حريصة على تحقيق السلام، باعتباره خيارا استراتيجيا، يحتم على مصر ألا تترك الأشقاء في فلسطين، وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية.