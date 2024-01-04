رابط وخطوات التسجيل في «برلمان طلائع مصر» لطلاب الأزهر بالدقهلية

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، عن فتح باب التسجيل في «برلمان طلائع مصر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات الطلاب الإبداعية، وإعدادهم ليكونون قادة في المستقبل.

برلمان طلائع مصر بالدقهلية

وأشار «رشوان»، في بيان، أن المشاركة من قبل طلاب محافظة الدقهلية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية.

خطوات التسجيل في برلمان طلائع مصر بالدقهلية

وأضاف أنه جري تحديد رابط محدد من أجل الدخول إلى برلمان طلائع مصر في الدقهلية لطلاب الأزهر الشريف، «من هنا» وتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، وإن لم يكن للطالب بريد يجب إدخال بريد جديد في البداية.

وأكد أنه جرى تحديد شروط الاشتراك والمستندات المطلوبة:

- السن من 10 أعوام حتى 18 عامًا.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شخصية.

- رقم الهاتف للمحمول