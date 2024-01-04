التحفظ على 500 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت الإدارة العامة للتجارة في البحيرة، حملة تموينية بمركزي كفر الدوار و الرحمانية، أسفرت عن ضبط محطة تموين سيارات غير مرخصة والتحفظ على كميات من السولار عبارة عن 500 لتر، تم تجميعهم بغير وجه حق لإعادة بيعهم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حملة تموينية في البحيرة

كما تم ضبط عدد 9 محلات سوبر ماركت لبيعهم منتجات وسلع بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها وغير معلنين عن الأسعار، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.

تشديد الرقابة التموينية على السلع والمعروضات

كما وجهت نائب محافظ البحيرة تشديد الرقابة التموينية على السلع و المعروضات و مطابقاتها للمواصفات، موجهة بضرورة مكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس و لردع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشهدت مدينة ادكو حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن.