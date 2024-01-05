18 جنيها للكيلو.. اعرف أماكن بيع البصل بأسعار مخفضة في الشرقية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتوجيهات فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، توافر البصل بسعر مخفض داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، ويباع البصل بسعر 18 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة على أسعار باقي السلع الغذائية والاستهلاكية في كافة المنافذ.

البصل بنصف الثمن بفروع الشركة العامة لتجارة الجملة

وكشف سعيد صقر مدير إدارة مجمعات الزقازيق في الشركة العامة لتجارة الجملة عن انخفاض سعر البصل لنصف الثمن، موضحا أن سعر البصل يسجل 18 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة.

انخفاض سعر البصل.. 18 جنيها للكيلو

وأشار «صقر» إلى ضخ الوزارة كميات هائلة أسبوعيا من سلعتي السكر الأبيض والبصل بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار ها في المحلات التجارية في فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، موضحا سعر السكر الأبيض داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها، بينما يسجل البصل 18 جنيها.

وأضاف صقر أن المواطن يمكنه الحصول على السكر البصل ضمن العديد من السلع المخفض أسعارها، المكرونة والشعرية، مساحيق الغسيل والمنظفات، الصلصة، المربى، الجبن والحليب، اللحوم من الدواجن واللحوم الحمراء بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، يأتي ذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.