حبس جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي «سرق محتويات الكتيبة وهرب»

استأنفت النيابة العسكرية في جيش الاحتلال، على حكم صدر بالسجن 3 أشهر على جندي بجيش الاحتلال بتهمة السرقة، وطالبت بزيادة العقوبة.

اقتحم حاوية في قاعدة للجيش الإسرائيلي وسرق معدات في 11 أكتوبر

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن قناة كان الإخبارية، أن جنديًا من كتيبة الدوريات البدوية اقتحم حاوية في قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسرق معدات في 11 أكتوبر، بعد أربعة أيام من بدء العدوان على قطاع غزة.

وبالإضافة إلى المعدات العسكرية، سرق الجندي أيضًا الكمبيوتر الشخصي لضابط برتبة رائد قُتل في 7 أكتوبر.

وبدأ التحقيق في البداية بناءً على طلب من عائلة القتيل وشكواهم من اختفاء الكمبيوتر المحمول الخاص به، وبمجرد تقديم الشكوى تمكنت شرطة التحقيق العسكرية من تحديد موقع الكمبيوتر داخل منزل الجندي.

وحكمت المحكمة على الجندي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وتخفيض رتبته، وتعويض عائلة الضابط القتيل ماليا بمبلغ 2000 شيكل ما يعادل 540 دولارا.

ولم تتقبل النيابة العسكرية بجيش الاحتلال الحكم واستأنفت القرار وطالبت بمضاعفة مدة الحبس إلى ستة أشهر، ومن المقرر عقد جلسة إضافية يوم الأحد المقبل.