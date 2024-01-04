وكيل شباب كفر الشيخ: ترشيد استهلاك الطاقة أمر لا يقبل التهاون

شدد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، على ضرورة ترشيد الكهرباء داخل المنشآت الشبابية والرياضية، بالإقليم، علاوة على استبدال اللمبات المٌستخدمة إلى اللمبات «الليد»، توفيرا للاستهلاك والحفاظ على المال العام.

ترشيد الإنفاق بمراكز الشباب بكفر الشيخ

وأوضح وكيل شباب كفر الشيخ، عبر بيان، مساء اليوم الخميس، على ضرورة التأكيد على تعليمات ترشيد الإنفاق العام داخل مراكز الشباب، على نطاق المحافظة، مع الالتزام التام بمواعيد الغلق الشتوية، والصيفية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على نطاق الإقليم.

متابعة مستمرة من قبل مديري الإدارات الشبابية

ووجه وكيل شباب كفر الشيخ، مدراء الإدارات الشبابية، على متابعة الأمرين السابق ذكرهما وهما، ترشيد استهلاك الكهرباء، وموعد غلق مراكز الشباب بالموعد المحدد للتوقيت الشتوي دون تراخٍ في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام مديرية الشباب والرياضة، بمدينة كفر الشيخ، مع رؤساء الهيئات الشبابية، ومدراء الإدارات الشبابية على نطاق كفر الشيخ.

يذكر أن عدد الإدارات الشبابية على نطاق كفر الشيخ، التي تبلغ 13 إدارة شبابية، التي يتم فيها ممارسة جميع الأنشطة الرياضية للشباب بقرى ومدن كفر الشيخ.