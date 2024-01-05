محافظ الإسكندرية يعلن حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الميلاد المجيد بالتقويم الشرقي الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السابع من يناير من كل عام، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

محافظ الإسكندرية يهنئ البابا تواضروس بالعيد

وهنأ محافظ الإسكندرية، في بيان مساء الخميس، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. متمنيًا أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال اللواء محمد الشريف إن مصر ستظل دائما نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى آماله أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

طوارئ لاستقبال عيد الميلاد المجيد في الإسكندرية

جدير بالذكر أنها المرة الثانية التي يرفع فيها حالة الطوارئ بعدما رفعها في عيد الميلاد المجيد لطائفة الكاثوليك التي توافق 25 ديسمبر.