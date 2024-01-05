أسهل طريقة لدفع فاتورة المياه والاستعلام عن الاستهلاك.. اعرفها

يبحث آلاف المواطنين بمحافظات مصر عن أسهل الطرق لدفع فاتورة المياه، ومعرفة الاستهلاك الشهري لسداد فاتورة مياه يناير 2024.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسهل طرق دفع فاتورة المياه، من خلال موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أسهل طرق دفع فاتورة المياه

وقال، المهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن موقع الشركة أتاح للمواطنين طرق سهلة للسداد، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني، والاستعلام عن رسوم دفع فاتورة المياه.

أسهل طرق الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر يناير 2024

1- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنا.

2- اضغط على دفع الفواتير الشهرية.

3- سجل بيانات صاحب العداد.

4- اكتب قراءة العداد في الخانة المخصصة لها.

5- اضغط على زر الاستعلام.

6- سيظهر لك على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لـ دفع فاتورة شهر يناير2024.

طرق دفع فاتورة مياه يناير 2024

وأضاف، رئيس القطاع بالمحافظة، إنه عقب الاستعلام عن فاتورة مياه يناير 2024، يمكن دفعها وذلك من خلال الأساليب المتاحة، وهي كالتالي:

1- ماكينة الصراف الآلي للبنوك.

2- مكاتب البريد المنتشرة في كل المحافظات.

3- شركات التحصيل الإلكتروني وذلك من خلال « مصاري، وفوري، وضامن».