محمد عادل إمام يبدأ التحضير لفيلم «اللعب مع العيال»

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بدء التحضيرات لفيلمه الجديد اللعب مع العيال مع المخرج شريف عرفة

ونشر محمد عادل إمام صورة تجمعها بشريف عرفة من كواليس التحضيرات للفيلم معلقًا: «لما أحلامك تبقى حقيقة. استنوني لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة، فيلم اللعب مع العيال مفاجأة 2024 إن شاء الله».

فيلم أبو نسب

وحقق محمد عادل إمام نجاحًا كبيرًا بفيلم أبو نسب والذي يعرض حاليا في دور العرض وتصدر إيرادات شباك التذاكر.

و يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.