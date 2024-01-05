نجوم الفن يشيدون بمسلسل حالة خاصة وطه دسوقي: استطاع تغيير جلده

حرص عدد كبير من الوسط الفني والإعلامي على تهنئة طه دسوقي بمسلسله الجديد حالة خاصة، والذي تصدر التريند بعد إذاعة أولى حلقاته عبر منصة watchit.

إشادات الوسط الفني بمسلسل حالة خاصة

وأشاد الفنان محمد علي رزق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمسلسل حالة خاصة قائلا: «اتفرجت على أول حلقتين من مسلسل حالة خاصة، واتبسط بيهم جداً.. بس البوست ده مش علشان المسلسل خالص.. مش أنا اللي هقيم عمل فني، البوست ده علشان طه دسوقي الواحد بيفرح أوي لما يلاقي فنان شاب بياخد خطوة.. مابالك لما ياخد خطوة ويغير جلده، ويقدم نفسه بشكل جديد ومايلعبش على المضمون، ويروح ملعب مش ملعبه، معرفش طه دسوقي على المستوى الشخصي غير سلامات لما بنتقابل وعلى الفيسبوك».

وأضاف رزق قائلا: بس بجد كل الاحترام لطه لأنه فنان بجد قرر يلعب ويجرب وخصوصاً إنه بيعمل ده في وقت خطر بس علشان هو فنان بجد ومراهن على موهبته نجح، مبروك يا طه.

كما كتبت الإعلامية سلمي صباحي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «بداية مُبشرة جدًا حالة خاصة، طه دسوقي انضم لقائمة الممثلين الأحب لقلبي».

وكتبت المؤلفة سارة هجرس عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «فرحانة بمسلسل (حالة خاصة) لأكتر من سبب.. أولًا لأنه نقلة نوعية جريئة لطه دسوقي صديقي وحبيبي اللي غير انه بحبه شخصيا.. بحبه فنيا من أول مشهد له ثانيا لأنه أول مسلسل من إخراج العزيز عبدالعزيز النجار واللي رأيي انه ان شاءالله هيعمل شغل حلو كتير ومختلف».

وأضافت هجرس: «ثالثا وأخيرا وأولًا.. لأنه بيحكي حكاية شاب متوحد، وأنا آدم ابني عنده متلازمة أسبرجر وهي طيف من أطياف التوحد، وأنا بأحب الناس دول أوي، وبانبهر بيهم، وبأحسهم أشخاص شديدي التميز والصدق والتفرد والموهبة واللطافة والعبقرية».