بعد عرض أولى حلقاته.. طه دسوقي يتصدر التريند بـ«حالة خاصة»

تصدّر الفنان طه دسوقي تريند موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، خلال الساعات الماضية، عقب عرض أول حلقتين من مسلسله الجديد «حالة خاصة».

وجاءت التعليقاتعلى دور طه دسوقي إيجابية للغاية حتى الآن، إذ أجاد تقديم شخصية «نديم أحمد أبو سريع» المريض بالتوحد، والذي يسعى للعمل في مكتب محامية شهيرة تجسدها غادة عادل.

المسلسل أحدث أعمال watch it الأصلية، من بطولة طه دسوقي وغادة عادل، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

يشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السباعس، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينس.