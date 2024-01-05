إشادات بمناقشة مسلسل «حالة خاصة» لقضية التوحد: «توعية لناس كتير»

إشادات عديدة نالها مسلسل «حالة خاصة» بعد عرض أول حلقتين، يوم الأربعاء الماضي، على منصة «Watch it» الذي يناقش قضية «التوحد».

إشادات الجمهور بقصة مسلسل «حالة خاصة»

روج طه دسوقي منذ أيام، عبر حسابه على «إنستجرام» لمسلسل «حالة خاصة»، ونشر البوستر الدعائي الذي يظهر فيه بدور شخص يعاني «التوحد»، معلقا: «استنوني في عمل من أعمال منصة watch it الأصلية، شخصية (نديم) في مسلسل (حالة خاصة).. تجربة جديدة عليا، يا رب المسلسل يعجبكم، ومستني رأيكم جدا».

ومع عرض أول حلقتين، انهالت تعليقات الجمهور على المنشور، وجاءت التعليقات كالتالي: «المسلسل تحفة جدا وبيمثل فئة كبيرة، وبيوعي ناس كتيرة جدا»، و«المسلسل رائع، عجبني وطبعا طه حقيقي فنان موهوب يستحق كل الاحترام والتقدير، ربنا يوفقك، و«المسلسل جذبني منذ عرض أول حلقتين»، و«مسلسل جميل جدا، ويتناول حالات فعلا الناس لا تستطيع التعامل معاهم، اختيار موفق».

أبطال مسلسل «حالة خاصة»

مسلسل «حالة خاصة» يشارك في بطولته طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.