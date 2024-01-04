منتج مسلسل حالة خاصة: الكل بيتكلم بإيجابية عن العمل بعد عرض أول حلقتين

قال طارق الجنايني، منتج مسلسل «حالة خاصة»، إنه يعتبر نجاح المسلسل بعد عرض أول حلقتين، بسبب دعوات والدته له.

الناس شافت اللى إحنا شايفينه

وأضاف الجنايني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»: «ربنا كريم، والمسلسل الحمد لله اللى عمله إمبارح حاجة محدش شافها من فترة طويلة، الناس كلها بتتكلم عنها بإيجابية كبيرة جدًا، ولفت نظري إن الناس شافت اللى إحنا شايفينه».

وتابع: «إحنا تحمسنا للعمل، ولما تكلمنا فيه مع الأبطال تحمسوا وشافوا اللى إحنا شايفينه، ووفروا لينا كل اللي نقدر نعمله عشان نطلع عمل محترم كده، والمشاهد مخذلناش كالعادة، والمشاهد المصري والعربي بيثبت مرة تانية من خلال مسلسل حالة خاصة إنه مشاهد ذواق، ولما تديله حاجة حلوة ومتعوب عليها وفيها تفاصيل مهمة».

كنت خايف من مناقشة فكرة التوحد

وأكمل: «أنا كنت خايف من مناقشة فكرة التوحد، وقعدت فترة قلقان، ولما قرأت السيناريو لقيته حلو جدًا، ومكتوب بسلاسة، ويناقش قضية مهمة جدًا من غير أي سواد أو كآبة».