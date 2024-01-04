الناقدة ماجدة خير الله تشيد بدور «طه» في مسلسل «حالة خاصة» لغادة عادل

تصدر مسلسل مسلسل «حالة خاصة» بطولة غادة عادل الترين، بعد عرض أولى حلقاته مساء الأربعاء على منصة «Watch it».

وأشادت الناقدة ماجدة خير الله بالمسلسل، وخاصة دور الفنان طه دسوقي، وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «مسلسل حالة خاصة من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، ويضع طه دسوقي في المكانة المميزة التي يستحقها بين أهم النجوم الشباب القادمين بقوة».

وأضافت: «في الحلقة الأولى، وخلال الدقائق الافتتاحية وقبل أن يحدث أي موقف دال على طبيعته الشخصية، وبدون كلمة حوار، نتابع( نديم) طه دسوقي وهو شاب نابغة مصاب بالتوحد، وندرك من لغه الجسد، ونظرات عينيه المرتبكة، وتعمده الانعزال عن العالم، وعما يدور حوله بغلق أذنيه بسماعات، تحمل موسيقى لا يسمعها غيره، أنه شخص وحيد مأزوم، يحمل رأسه من المعلومات والمعرفة، ما يجعله ثقيل على بقية جسده».

دور طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة

وأضافت، «يتحرك كما لو كان روبوت في بعض الأحيان، وردود أفعاله تأتي بعيدة عن الحدث بعدة دقائق، ولا تبدو عليه الدهشة سواء استمع إلى كلمات مديح، أو كلمات غير لائقة، ربما يكون رسم الشخصية ساعد طه دسوقي في التعبير عنها، ولكن هذا الإبداع الذي ظهر به في الحلقتين الأولى والثانية من حالة خاصة، يحرص على تكملة الحلقات أولا للاستمتاع بهذا النص الذي بهتم بالتفاصيل».

وتابعت: «أتمنى أن يستمر حتى النهاية بهذا التميز، ولمتابعة الخطوات الأولي لممثل ونجم صاعد، أرجو أن يحافظ علي خطواته القادمة، وطبعا لا ننسى تحية أحمد أمين الذي قدم رغم قصر الدور حالة إبداعية متميزة، كمذيع متمرس لبرنامج مسابقات جماهيري يشبه من سيربح المليون».