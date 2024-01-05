جداول ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة 2024 في 12 محافظة

أعلنت شركات الكهرباء جداول المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال، والتي بدأ تطبيقها الأربعاء الماضي، حيث تم ضغط الفترة الزمنية المخصصة لتخفيف الأحمال لتكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بحسب ما ذكره المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

وجاءت جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة عام 2024 في المحافظات جاءت كالتالي:

موعد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في البحيرة 2024

- من الساعة 12 مساء حتى الساعة 2 مساء عن مغذي السطوحي - مغذي نكلا العنب - مغذي منية بني منصور - مغذي الإبراهيمية - مغذي الوحدة - مغذي السوق - مغذي الشونة - مغذي أبو العزايم.

- من الساعة 2 مساء حتى 4 مساء عن مغذي خفاجة.

- من الساعة 3 عصرا حتى 5 مساء عن مغذي السوالم - مغذي قليشان - مغذي الحوتة - مغذي يوسف حافظ - مغذي الغمري - مغذي كفر عوانة - مغذي العيون - مغذي الروقة - مغذي معنيا - مغذي زبيدة - مغذي جبارس - مغذي مبارك 2.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الشرقية 2024

وفي محافظة الشرقية تأتي خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية كالآتي:-

- من 12 مساء وحتى 2 مساء، مراكز ههيا كفر صقر وأولاد صقر وصان الحجر.

- من الساعة 2 حتى الساعة 4 مساء، مركز أبو كبير، فاقوس، بعض مناطق من مدينة الزقازيق والقنايات، العاشر من رمضان وديرب نجم.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في المنيا 2024

- من الساعة 12 مساء للساعة 2 مساء، تخفيف الأحمال عن بعض مدن مراكز بني مزار والعدوة وأبو قرقاص.

- من الساعة 2 حتى الساعة 4 مساء، تخفيف الأحمال ببعض مناطق مدن ومراكز ملوي وأبو قرقاص.

- من الساعة 4 للساعة 5 مساء تخفيف الأحمال عن بعض الأماكن بمراكز ملوي وبني مزار.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط 2024

- من 4 مساء حتى 5 مساء، وتضم مناطق من مراكز «الغنايم ومدينة أسيوط والفتح، أبنوب، منفلوط، القوصية، ديروط».

- من 4 مساء وحتى 5 مساء تشمل قرى مراكز «أبنوب، مدينة أسيوط، القوصية، أبنوب، ديروط منفلوط».

موعد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الفيوم 2024

وعن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم تضم 5 مجموعات كل مجموعة تشمل عدة مناطق، موضحة كالتالي:

- من الساعة 1 مساء وحتى 3 مساء، تضم المجموعة العاشرة في الجدول التالي وتضم 41 قرية:

وتضم المجموعة الثامنة 43 منطقة وقرية وعزبة كالتالي:

من الساعة 3 مساء حتى 5 مساء، ينقطع التيار الكهربائي في 41 منطقة، كالتالي:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في الإسكندرية

وفي محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ كالتالي:

يضم جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد 3 مجموعات:

- من 11 صباحا إلى 1 مساءً.

- من 1 مساءً إلى 3 مساءً.

- من 3 مساءً إلى 5 مساءً.

كما أعلنت شركات الكهرباء في محافظات «الدقهلية، القليوبية، دمياط، سوهاج، قنا»، طبقا للجداول المرفقة على النحو التالي:-

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة دمياط

تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في محافظة قنا

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في محافظة سوهاج

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في محافظة القليوبية

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد محافظة الدقهلية