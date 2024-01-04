مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج 2024.. الجدول الجديد

أعلنت شركة جنوب الصعيد لتوزيع الكهرباء عبر موقعها الرسمي جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج 2024 بالمواعيد الجديدة عقب صدور قرار مجلس الوزراء، بأن تكون فترة تخفيف الأحمال خلال الفترة الصباحية فقط بداية من الساعة 11 صباحا للساعة 5 مساء، أثناء فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية المختلفة بداية من الابتدائية وصولا للجامعة.

خريطة تخفيف الأحمال بسوهاج

وأوضحت شركة جنوب الصعيد لتوزيع الكهرباء، أنه سوف يتم قطع الكهرباء ما بين ساعة لساعتين يوميا لتخفيف الأحمال بالتبادل بين القرى والمراكز وفقا للمُغذيات بكل مدينة، وفقا لتحديد الوحدات المحلية، ليتم قطع الكهرباء بين المدن بعضها البعض بالتوازي، بينما يتم التبادل بين المٌغذيات بكل مدينة.

موعد عودة الكهرباء بسوهاج

وكشفت شركة جنوب الصعيد لتوزيع الكهرباء خريطة تقسيم المجموعات والمٌغذيات التي يتم فصل التيار الكهربائي بها، ليتمكن المواطنين بأماكن قطع الكهرباء من قضاء احتياجاتهم أثناء فترة فصل التيار الكهربائي خاصة المخابز والمستشفيات والطلاب فترة الامتحانات، فضلا عن إعلان مواعيد عودة الكهرباء وموعد فصل التيار الكهربائى بمراكز ومدن محافظة سوهاج.