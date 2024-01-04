خريطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في قنا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة جنوب الصعيد لتوزيع الكهرباء، المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في قنا 2024، وتم توزيعها على مغذيات ومحطات الكهرباء الفرعية في مراكز ومدن محافظة قنا، وتطبيقا قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون فترة تخفيف الأحمال خلال الفترة نهار اليوم بداية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، في أيام فترة امتحانات نصف العام 2024 للمراحل الدراسية المختلفة التعليم القبل الجامعي والجامعي.

وتستعرض «الوطن» من موقع شركة جنوب الصعيد لتوزيع الكهرباء ، جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في قنا، والتي كان فيه مفاجأة أن قطع الكهرباء لمدة ساعة فقط 2024، وهي كالآتي:

جدول قطع الكهرباء في مدينة قنا

بحسب شركة توزيع الكهرباء في جنوب الصعيد قطع الكهرباء في مناطق مدينة قنا من الساعة 3 إلى 4مساء، في مناطق عمر افندي، والشادر وشارع التأمين، وعزبة حامد، شارع تحسين الصحة، وشارع 16، وحوض 10 بجوار ديوان عام محافظة قنا، والموقف والمؤسسة، ووسط المدينة.

جدول قطع الكهرباء في قفط بمحافظة قنا

وتابعت الشركة وبحسب الجدول الموضع، أن مناطق تخفيف الأحمال لمدة ساعة من الساعة 2 إلى الساعة 3 في قفط هي : الوحدة المحلية لقرية البراهمة بالكامل القرية والنجوع، قرية الكلاحين في قفط، وشوارع وسط المدينة.

جدول قطع الكهرباء في دشنا بمحافظة قنا

وحددت الشركة قطع الكهرباء في مناطق، نجع طلحة في مدينة دشنا، قرى أبومناع غرب، والمعطيات وأبودياب شرق ، وذلك لمدة ساعة في المدة ما بين الساعة 2 إلى 3عصرا.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في نجع حمادي 2024

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في جنوب الصعيد، المواعيد الجديدة بعض المناطق لقطع الكهرباء في أبوتشت، بحسب جدول المواعيد الموجود، هي مناطق: منطقة المخبز في المدينة، ومنطقة مياس، ومنطقة التجارة، قرية كوم يعقوب، قرية بخانس، قرية الحسينات، وذلك في الفترة من الساعة 2 إلى 3 وأخرى من الساعة 3 إلى 4 مساء.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء في ي جنوب الصعيد، بحسب الموقع الرسمي لها، أنه جرى توزيع خطط تخفيف أحمال قطع الكهرباء الجديدة في محافظة قنا، ومن بينها خطة تخفيف أحمال الكهرباء في نجع حمادي 2024، على كل المغذيات والمحطات الفرعية بالاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء في محافظة قنا.

وتابعت الشركة، أن خريطة فصل الكهرباء الجديدة في محافظة قنا، راعت مناطق المستشفيات الحكومية وأماكنها ومواعيد عمل المصالح الحكومية والمديريات، كما جرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية توزيع نشرة للتنبيه على أصحاب المخابز والمصالح الضرورية توفير احتياجاتهم وموعد قطع الكهرباء بالضبط.