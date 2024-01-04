جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية 2024.. اعرف مواعيد منطقتك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن جداول المواعيد الجديدة لخطة تخفيف الأحمال بالمحافظات جمهورية 2024 وأوضحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن جداول المواعيد الجديدة حسب خطة تخفيف الأحمال انطلاقا مع 2024، طبقا لتوجيهات الحكومة لتكن فترة انقطاع التيار الكهربائي خلال ساعات النهار.

جداول المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بمحافظة الشرقية

وتستعرض «الوطن» كخدمة لمتابعيها جداول المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بمحافظة الشرقية وفقا لخطة الحكومة لقطع التيار الكهربائي 2024 محددة فترة انقطاع الكهرباء في الفترة 11 صباح حتى 5 مساء بحيث لا يتم فصل التيار في ساعات الليل.

جداول ومواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية وفق خطة الحكومة لخفيف الأحمال لعام 2024:

أوضحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية 2024 في المدن والمراكز وفقا للخريطة الموضحة كالتالي:

انقطاع تيار الكهرباء بمركز ومدينة الحسينية

حددت شركة القناة لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بالحسينية من الساعة 12 مساء حتى الساعة 1 مساء في قرى المركز.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الشرقية:

وتأتي خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في الشرقية وفقا للجداول الجديدة في مراكز ههيا، كفر صقر، أولاد صقر وصان الحجر، على أن تكون مواعيد انقطاع التيار الكهربائي من 12 مساء وحتى 1 مساء.

ساعتين..جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في مراكز الشرقية وفقا للخطة الجديدة عام 2024 من الساعة 12 وحتى 1 مساء في مركز أبو كبير، فاقوس، بعض مناطق من مدينة الزقازيق والقنايات ، العاشر من رمضان وديرب نجم.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء من 11 ل5 مساء

يذكر أن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بدأ تطبيقها منذ يوم الأربعاء الماضي على أن تكون مدة انقطاع التيار من الساعة 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً على مستوى محافظات مصر، بواقع تخفيف الأحمال بانقطاع الكهرباء ساعتين لكل منطقة.