هل الاستثمار في الشهادات الجديدة أفضل من الذهب؟.. خبير يوضح

طرح أكبر بنكين حكوميين «الأهلي المصري» و«مصر» شهادات محددة المدة وهي سنة واحدة بعائد 23.5% يصرف شهريًا وعائد 27% يصرف في نهاية المدة، حيث تعد الشهادات هي الأعلى من نوعها في السوق المصري حتى الآن، والتي لم يتم إصدار مثيلها من قبل، بحسب وصف الخبير الاقتصادي وليد عادل.

هل الاستثمار في شهادات الادخار أفضل حاليا من من الذهب؟

ورد وليد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على سؤال هل الاستثمار في الشهادات الجديدة حاليا أفضل من الذهب؟، من خلال طرح مثال حيث إنه في حال الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد السنوي بنسبة 27% بمبلغ 100 ألف جنيه نجد أنه في نهاية السنة إجمالي رأس المال المستثمر مضافا إليه الفوائد أصبح 127000 جنيه.

بينما في حالة الاستثمار في الذهب عيار 21 الذى بلغ سعره اليوم مبلغ 3200 جنيه فإننا نجد أنه يمكن شراء حوالى 31 جرام ذهب، وحتى لو ارتفع سعره مع نهاية السنة نجد أن إجمالي المبلغ المستثمر في حال البيع بلغ 125000 جنيه بدون احتساب أي ضرائب أو مصنعيات عند شراء أو بيع الذهب، ومن هنا يتضح أن الاستثمار في شهادات الادخار أفضل من الذهب في الوقت الحالى، وفقا لقول وليد.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في شهادات الادخار أفضل لتجنب أي مخاطر محتملة من ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المستقبلية، علما بأن الأسعار العالمية للذهب خلال الفترة الماضية والفترة الحالية مستقرة إلى حد كبير حيث لم تتجاوز 2030 دولار للأونصة.

أسباب طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد خلال الفترة الحالية

وأشار وليد إلى أن يرجع السبب الرئيس في طرح شهادات الادخار مرتفع العائد خلال الفترة الحالية هو امتصاص السيولة النقدية من السوق، وكذلك الحد من عمليات تحويل النقود المصرية إلى دولار، وتجديد الثقة بين عملاء الجهاز المصرفي وبين البنوك، وتزامنا مع استحقاق شهادتي الـ25% والـ 22.5%.