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«المركزي»: الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 35.219 مليار دولار بنهاية ديسمبر

كتب:

منة العشماوي
11:47 م | الخميس 04 يناير 2024
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

ذكر البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، أن صافي الاحتياطات الدولية يصل إلى 35.219.5 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023. 

الاحتياطات الدولية 

ويذكر أن صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 35.173.1 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2023، وفي نهاية أكتوبر، وصل صافي الاحتياطات الدولية إلى 35.101.8 مليار دولار أمريكي.

الاحتياطات الدولية في سبتمبر ويونيو ومايو

وفي نهاية سبتمبر 2023، ووصل صافي الإحتياطيات الدولية إلى 34.970.0 مليار دولار أمريكي، وفي يونيو صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 34.660.4 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2023، وفي نهاية أبريل 2023، وصل صافي الإحتياطيات الدولية  إلى 34.551.2 مليار دولار أمريكي.

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