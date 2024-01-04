بعد شهادات البنوك الجديدة.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات

بعد إعلان بنكي مصر والأهلي المصري عن شهادات ادخار جديدة بقيمة 27% سنويًا، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات مقارنة بالأسعار وقت الظهيرة إذ سجل نحو 3195 جنيهًا، وذلك بعد وقت قليل من طرح شهادات بنكية بعائد كبير جدًا من بنكي مصر والأهلي المصري، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

«الوطن» تنشر تفاصيل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 4-1-2024 خلال منتصف التعاملات في محلات الصاغة أي بدون مصنعية أو ضرائب وهي كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3641 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3185 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر انتشاراً في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2728 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2016

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 25 ألفًا 600 جنيه.