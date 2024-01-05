تصادم قطارين بإندونيسيا يسفر عن وفيات ومصابين «فيديو»
كتب:
محمد عبدالعزيز
06:34 ص | الجمعة 05 يناير 2024
قطار إندونيسيا
اصطدم قطاران في إندونيسيا بعد الفجر مباشرة في جزيرة جاوة الإندونيسية، وهي الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وبحسب مسؤول بوزارة النقل الإندونيسية، أكد أن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحادث، وإصابة 28 شخصًا، بحسب شبكة «سكاي نيوز».
وقال مسؤولون إن أحد القطارين كان عبارة عن قطار ركاب محلي، وكان الآخر متجهًا غربًا إلى باندونج من مدينة سورابايا الإندونيسية عندما وقع الحادث، وقال القائم بأعمال حاكم جاوة الغربية، باي مشمودين، إنه تم إجلاء جميع الركاب، ويقدر عددهم بـ191 في قطار، والآخر 287 في القطار الأخر، بحسب «نيويورك تايمز».
#BREAKING VIDEO: Catastrophic train crash in #Indonesia pic.twitter.com/JuKfHLIDCf— Breaking Alerter (@BreakingAlerter) January 5, 2024
خروج بعض عربات القطارين عن القضبان
وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالضحايا أولية، كما أظهرت اللقطات المصورة خروج بعض عربات القطارين عن القضبان، بينما يحاول رجل الإنقاذ إخراج المصابين والعثور على مزيد من الضحايا.
محمد رسال، مدير عام القطارات بوزارة النقل الإندونيسية، قال إن اثنين من الضحايا هم عُمال بالقطارين، وحتى الآن، لم يتضح سبب الحادث.