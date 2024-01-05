تصادم قطارين بإندونيسيا يسفر عن وفيات ومصابين «فيديو»

اصطدم قطاران في إندونيسيا بعد الفجر مباشرة في جزيرة جاوة الإندونيسية، وهي الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وبحسب مسؤول بوزارة النقل الإندونيسية، أكد أن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الحادث، وإصابة 28 شخصًا، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وقال مسؤولون إن أحد القطارين كان عبارة عن قطار ركاب محلي، وكان الآخر متجهًا غربًا إلى باندونج من مدينة سورابايا الإندونيسية عندما وقع الحادث، وقال القائم بأعمال حاكم جاوة الغربية، باي مشمودين، إنه تم إجلاء جميع الركاب، ويقدر عددهم بـ191 في قطار، والآخر 287 في القطار الأخر، بحسب «نيويورك تايمز».

خروج بعض عربات القطارين عن القضبان

وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالضحايا أولية، كما أظهرت اللقطات المصورة خروج بعض عربات القطارين عن القضبان، بينما يحاول رجل الإنقاذ إخراج المصابين والعثور على مزيد من الضحايا.

محمد رسال، مدير عام القطارات بوزارة النقل الإندونيسية، قال إن اثنين من الضحايا هم عُمال بالقطارين، وحتى الآن، لم يتضح سبب الحادث.