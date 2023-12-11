البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في إندونيسيا

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم، ياسر حسن، سفير مصر في إندونيسيا، قبل تسلمه مهمته الجديدة سفيرًا لمصر في إندونيسيا، حيث تمنى له قداسة البابا التوفيق.

نشاط البابا تواضروس

وكان البابا تواضروس قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، الذي عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

وفي سياق متصل، أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي، أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، أنّ المشاركة في أي انتخابات تعبير عن المواطنة، وتابع: «وكما يتعب المسؤولون في كل موقع من أجل الشعب، على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن، فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء حيث نشترك معًا في عمل واحد».

وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستوري أصيل، إذ إن عملية الاختيار حرية ومسؤولية أمام التاريخ وأمام العالم كله، داعيا المصريين شباب وكبار إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.