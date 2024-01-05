أسعار السمك اليوم الجمعة 5-1-2024 في الأسواق.. «بكام كيلو البلطي»

استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 5-1-2024 في مختلف الأسواق، من ضمنها سمك البلطي الذي يُقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين، حيث تختلف أسعار السمك قليلاًَ من منطقة سكنية لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم وفق آخر تحديث للأسعار، والتي أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك»

أسعار الأسماك في مصر الیوم

الجمبري وسط: الكيلو بـ 226 جنيها.

جمبري صغير: الكيلو بـ 162 جنيها.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ 305 جنيهات.

وقار: الكيلو بـ 191 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ 153 جنيها.

المرجان وسط: الكيلو بـ 101 جنيه.

الكابوريا: الكيلو بـ 111 جنيها.

فيليه بلطي: الكيلو بـ 133 جنيها.

قشر بياض: الكيلو بـ 120 جنيها.

بياض ممتاز: الكيلو بـ 120 جنيها.

سبيط: الكيلو بـ 217 جنيها.

المرجان وسط: الكيلو بـ 101 جنيه.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو 83 جنيها.

البلطي صغير: الكيلو 56 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ 59 جنيها.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ 83 جنيها.