تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الثلاثاء 2-1-2024

تراجعت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها أمس، حيث يتابع أسعار السمك بشكل يومي قطاع كبير من المواطنين للتعرف على مستجدات الأسعار التي تختلف يوميا من منطقة سكنية لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كما يلي.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

- الجمبري وسط: الكيلو 212 جنيها.

- جمبري صغير: الكيلو 149 جنيها.

- جمبري جامبو: الكيلو 305 جنيهات.

- وقار: الكيلو 194 جنيها.

- القاروص: الكيلو 135 جنيها.

- المرجان ممتاز: الكيلو 116 جنيها.

- الكابوريا: الكيلو 107 جنيهات.

- فيليه بلطي: الكيلو 144 جنيها.

- قشر بياض: الكيلو 107 جنيهات.

- بياض ممتاز: الكيلو 103 جنيها.

- سبيط: الكيلو 217 جنيها.

- المرجان وسط: الكيلو 95 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو 84 جنيها.

- البلطي صغير: الكيلو 58 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو 54 جنيها.

- الماكريل المجمد: الكيلو 83 جنيها.