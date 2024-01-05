أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 5-1-2024 بالأسواق.. الموز بـ15 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 5-1-2024 بمختلف الأسواق، حالة من الاستقرار، لليوم الثاني على التوالي، إذ يهتم المواطنون بمتابعة سعر الكيلو من مختلف الأنواع.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم، حسب المُعلن من خلال بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهو «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الفاكهة اليوم

جاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 5-1-2024 في الأسواق، كالتالي:

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ15 جنيهًا.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ31 جنيهًا.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ28 جنيهًا.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ33 جنيها.

- سعر الموز المستورد: الكيلو بـ27 جنيها.

- سعر اللارنج: الكيلو بـ8 جنيهات.

- سعر الكيوي: الكرتونة بـ319 جنيها.

- سعر الكنتالوب: الكيلو بـ16 جنيهًا.

- سعر الكاكا: الكيلو بـ23 جنيهًا.

- سعر العنب المستورد: الكيلو بـ33 جنيهًا.

- سعر الدوم: الكيلو بـ4 جنيهات.

- سعر الجريب الفروت: الكيلو بـ16 جنيهًا.

- سعر التفاح الجولدن: الكيلو بـ47 جنيهًا.

- سعر الأناناس: الواحدة بـ55 جنيهًا.