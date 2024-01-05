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محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد بالأحياء بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

كتب:

وائل فايز
09:20 ص | الجمعة 05 يناير 2024
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة، بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بتسهيل تقديم كل الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات، وتجميل محيط الكنائس.

طالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد على رفع كل السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح بانتظار أي سيارات في محيط الكنائس.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.