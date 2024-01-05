جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع أعداد المحتجزين لدى الفصائل إلى 132 شخصا

تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة واسعة من التخبط، وسط غموض الكثير من المعلومات حول أحداث 7 أكتوبر، وبعد أكثر من 3 أشهر من الأحداث، عرف جيش الاحتلال حقيقة اختفاء 3 إسرائيليين، اعتبروا في عداد المفقودين منذ بداية الحرب.

أين اختفى الثلاثة إسرائيليين المفقودون؟

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان الناطق باسم الجيش، دانيال هاغاري، بأنّهم الـ3 إسرائيليين محتجزون كرهائن في قطاع غزة، قائلا في تصريحات صحفية: «إن 3 إسرائيليين كانوا مفقودين، اتضح أنّهم ضمن الرهائن، وأبلغت عائلاتهم بالأمر»، وفقا لـ«العربية نت».

ارتفاع أعداد المحتجزين إلى 132 محتجزا

وبعد الإعلان عن انضمام 3 إسرائيليين جدد لقائمة المحتجزين، وصل العدد النهائي لـ132 محتجزا، وفقا للأرقام الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، وذلك بعد الإفراج عن 100 محتجز حتى الآن، وفق ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست».

وكانت الحاخامية العسكرية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اختفاء نحو 15 جنديًا داخل قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق لما ذكرته الصحيفة.