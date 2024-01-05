أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 5-1-2024 بالأسواق.. البطاطس بـ14 جنيها

استقرت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 5-1-2024 بمختلف الأسواق، وسجل كيلو البطاطس 14 جنيهاً، وكيلو الليمون البلدي 17 جنيهاً، وتختلف الأسعار بشكل يومي ومن منطقة سكنية لأخرى.

وتوضح «الوطن» أسعار الخضراوات اليوم في آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع المستهلك».

أسعار الخضراوات اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 5-1-2024 بالأسواق، كالتالي:

سعر كيلو الطماطم: 10 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس: 14 جنيها.

سعر كيلو الليمون البلدي: 17 جنيها.

سعر كيلو البامية: 41 جنيها.

سعر كيلو الملوخية: 16 جنيها.

سعر كيلو ليمون أضاليا: 12 جنيها.

سعر كيلو اللفت: 5 جنيهات.

سعر كيلو الكوسة: 14 جنيها.

سعر الكرنب «الواحدة»: 20 جنيها.

سعر كيلو القلقاس: 22 جنيها.

سعر القرنبيط «الواحدة»: 17 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الرومي: 16 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الحامي: 15 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 16 جنيها.

سعر كيلو السبانخ: 15 جنيها.

سعر كيلو الخيار الصوب: 14 جنيها.

سعر كيلو الخبيزة: 7 جنيهات.

سعر كيلو الجزر الأصفر: 13 جنيها.

سعر كيلو البطاطا: 9 جنيهات.

سعر كيلو البسلة: 29 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان عروس: 10 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الرومي: 7 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 11 جنيهات.

سعر كيلو البصل: 28 جنيها.