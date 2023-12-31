أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. «الطماطم» تراجعت

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 31-12-2023، تراجعًا في بعض أنواع الخضروات، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 3.5 - 8.5 جنيه، مقارنة مع سعر 6.5 - 10 جنيهات سعر كيلو الطماطم قبل أسبوع.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الخضراوات، وفقًا للأسعار المعلنة على موقع سوق العبور اليوم.

أسعار الطماطم اليوم

تتراوح أسعار الطماطم اليوم في الأسواق المصرية، ما بين3.5 إلى 8.5 جنيه.

أسعار البصل اليوم

تتراوح أسعار البصل اليوم، ما بين 10 - 25 جنيها للكيلو.

أسعار الكوسة اليوم

تتراوح أسعار الكوسة ما بين 8 إلى 16 جنيها.

أسعار الجزر اليوم

وصل سعر الجزر اليوم ما بين 3 - 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاصوليا اليوم

تراوحت أسعار الفاصوليا اليوم ما بين 8 - 12 جنيها للكيلو.

أسعار الباذنجان

وصلت أسعار الباذنجان البلدي اليوم ما بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان الرومي ما بين 2 - 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل الرومي

وصلت أسعار الفلفل الرومي اليوم ما بين 6 - 9 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامي ما بين 5.5 - 8.5 جنيه للكيلو.