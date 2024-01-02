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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 2-1-2024

كتب:

مريم حنفي
09:30 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في الأسواق، بعد أن شهدت الأسعار بداية الأسبوع الجاري تراجعا ملحوظا نتيجة بدء العروة الشتوية منتصف نوفمبر الماضي، في حين أنّ أسعار الخضروات والفاكهة تختلف حسب المحافظة والمنطقة.

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، إنّ الأسعار مستقرة في الأسواق والإقبال جيد من المواطنين، موضحا أنّ سعر البرتقال واليوسفي يتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم 

وأضاف أبوصدام أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في الأسواق تتراوح بين 4 و 6 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو الطماطم، فيما يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 و12 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البصل اليوم بين 10 و25 جنيها، أما سعر الكوسة فيتراوح بين 6 و14 جنيها، فيما يتراوح سعر الخيار البلدي في الأسواق بين 6 و9 جنيهات. 

أسعار الفاكهة اليوم 

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنّ سعر اليوسفي يتراوح اليوم الثلاثاء بين 4 و9 جنيهات ويتراوح سعر كيلو البرتقال بين 5.5 و7.5 جنيه، فيما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 8 و14 جنيها، كما يتراوح سعر التفاح البلدي بين 20 و30 جنيها، أما سعر الجوافة فتراوح اليوم الثلاثاء بين 7 و13 جنيها، بينما يتراوح سعر الرمان بين 10 و22 جنيها.

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بقلم مريم حنفي