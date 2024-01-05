صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة.. تحقق لك العجائب

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ضرورة الصلاة على النبي يوم الجمعة، لما لها من فضل كبير وأجر عظيم، نظرا لقول النبي الكريم: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فأدرك الدجال لم يسلط عليه، أو قال: لم يضره، ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء له نورا من حيث كان بينه وبين مكة».

أفضل صيغة للصلاة على النبي

وأضاف «جمعة» عبر صفحته عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك العديد من الصيغ للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها الصيغ المباركة: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ».

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هذه الصيغة للصلاة عن النبي قال عنها الشيخ محمد حقي أفندي النازلي - رضى الله عنه - في كتابه «خزينة الأسرار»: أجازني شيخي وسندي الشيخ مصطفى الهندي بذكر سنداته في المدينة المنورة بالمدرسة المحمودة سنة إحدى وستين ومائتين وألف، وسألت منه بعض الخصائص والأذكار لانكشاف العلم وللتقرب إلى الله تعالى وللوصول إلى سيدنا رسول الله، فعلمني «آية الكرسي وهذه الصلاة».

صيغة للصلاة على النبي تحقق لك المعجزات

وتابع الدكتور علي جمعة: «وقال الشيخ محمد حقي خلال تكمله حديثه: إن داومت على هذه الصيغة تأخذ العلوم والأسرار عن النبي، حتى تكون في تربيته المحمدية بالروحاني، وقال: هذا مجرب جربه فلان وفلان، وعدَّ كثيرًا من الإخوان، فقرأت هذه الصلاة في أو ليلة بدأت منها مائة مرة فرأيت النبي ﷺ في المنام فقال: الشفاعة لك ولأبويك ولإخوانك».

وأشار «جمعة» إلى أن الشيخ قدس الله سره - رضى الله عنه، أخبر بهذه الصلاة كثيرًا من الإخوان، ومن داوموا عليها نالوا أسرارًا عجيبة ما نلت مثلها، وفيها أسرار كثيرة.