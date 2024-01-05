أدعية في يوم الجمعة.. «اللّهم لا تحرمني سعة رحمتك»

يعد يوم الجمعة من الأيام المقربة لقلوب الكثير من المسلمين، ويحرص الكثيرون على الإكثار من الأدعية والأعمال الخيرية بهدف التقرب إلى الله ودعائه، لتحقيق ما تحمله نفوسهم، ويتساءل البعض عن الأدعية المستحبة في هذا اليوم، بهدف ترديدها والدعاء بها.

فضل الدعاء

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الأتية الأدعية المستحبة في يوم الجمعة؛ إذ قالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن الدعاء من أفضل العبادات، والتضرع من العبد لربه لقضاء حوائجه، وللعبد أن يدعو ربه في كل وقت وحين.

أدعية يوم الجمعة

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها خلال يوم الجمعة:

- اللّهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا.

- اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.