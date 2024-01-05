إغلاق منشأة مخالفة وتحصيل 63 ألف جنيه غرامات فورية في حملات بالإسكندرية

قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق بنطاق الحي، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

حملة مكبرة على الأسواق

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنها قادت حملة مكبرة بوجود المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، ووليد مرسي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وعدد من القيادات والمسؤولين بالأجهزة التنفيذية والإدارات بالمعنية، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتحصيل غرامات فورية.

غرامات فورية ومحاضر

وأضافت أن الحملة شملت شارع السكة الجديدة وحمام الورشة، وأسفرت عن غلق منشأة مخالفة، وتحصيل 63 ألف جنيه غرامة فورية، وتحرير 21 إنذارا متنوعا، وتحرير 18 محضرا، كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 4 صيدليات أسفرت عن 3 إنذارات، وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 61 حالة إشغال.