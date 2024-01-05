سحب فيلم وش في وش من السينما.. اعرف حصيلة إيراداته

بعد 20 أسبوع عرض بالسينما، سحب فيلم وش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، من جميع دور العرض، وذلك في ظل استقبال أفلام جديدة بمناسبة رأس السنة منها عصابة عظيمة، أبو نسب، الإسكندراني، الحريفة، كارت، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم وش في وش في آخر يوم عرض بالسينما في شباك التذاكر يوم الثلاثاء الماضي 11 ألفا و591 جنيها، فيما جاءت حصيلة إيراداته على مدار 20 أسبوع عرض بالسينما بـ36 مليون و856 ألف جنيه.

سحب أفلام من السينما

كما رفع من دور العرض السينمائي خلال الساعات الماضية عدد من الأفلام منها العميل صفر بطولة أكرم حسني، وفوي فوي بطولة محمد فراج ونيللي كريم، بلوموندو بطولة حسن الرداد.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في البطولة مع أمينة خليل ومحمد ممدوح، كل من أنوشكا، محمد شاهين، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة الفيلم

من خلال قصة اجتماعية تدور في إطار كوميدي، يضطر زوجين لاستقبال عائلة كل منهما في منزل الزوجية، وفي ظل اختلاف المستوى الاجتماعي والفكري والثقافي، لتتصاعد الخلافات بينهم وذلك خلال يوم واحد فقط.