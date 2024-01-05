بعد 7 أسابيع عرض.. سحب فيلم بلوموندو من السينما بسبب ألف و400 جنيه

بعد مرور 7 أسابيع فقط على طرح فيلم «بلوموندو»، بطولة حسن الرداد بالسينما، جرى سحبه من جميع دور العرض، بسبب ضعف إيراداته اليومية التي جعلته يحتل المركز قبل الأخير، فضلا عن طرح مجموعة من الأفلام الجديدة، بالتزامن مع رأس السنة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم بلوموندو في شباك تذاكر السينما أمس الأول الأربعاء، ألفا و439 جنيها فقط، فيما جاء بالمركز الأخير فيلم «فوي فوي» بـ180 جنيها فقط، وجرى سحبه من السينما أيضا.

وحقق الفيلم على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما، 5 ملايين و240 ألف جنيه.

أبطال فيلم بلوموندو

ويشارك في بطولة الفيلم، بخلاف حسن الرداد، هاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

قصة الفيلم بلوموندو

وتدور قصة فيلم بلوموندو، حول حسن الراداد، الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل بالمنزل، وتحدث مفاجآت تقلب الأحداث، وتضعه في أزمات غير متوقعة، ويكتشف أن هناك تلاعبا ما، كان يحدث دون علمه.