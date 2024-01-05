«الغرف السياحية»: نسب إشغال فنادق القاهرة تجاوزت 95% بسبب إجازة الكريسماس

كشف محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال غالبية فنادق القاهرة خلال الأسبوع الجاري تجاوزت حاجز الـ95%، موضحا أن فنادق محافظتي القاهرة والجيزة استطاعت جذب أعداد كبيرة من السياح خلال هذا الأسبوع، لاسيما من السياح العرب الذين فضلوا قضاء إجازات ليلة رأس السنة بالمدن السياحية المصرية.

وأشار «فتحي» إلى أن الفنادق والمطاعم السياحية المصرية، قدمت خلال ليلة رأس السنة العديد من الحفلات الغنائية والفقرات الفنية، التي حازت على إعجاب النزلاء والرواد، موضحا أن نسب إشغال المطاعم الثابتة والنيلية بالقاهرة والجيزة خلال تلك الليلة اقتربت من 100%.

إجازات الدراسة السعودية

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن تلك الفترة من العام تشهد توافد أعداد جيدة من السياح، لقضاء فترة إجازات الكريسماس ورأس السنة بمصر، موضحا أن إجازات العام الدراسي بالمملكة السعودية سترفع من نسب تواجد السياح السعوديين بمصر حتى منتصف الشهر الجاري.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، احتلت المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر خلال عام 2023.