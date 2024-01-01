«المنشآت السياحية»: نسب إشغال المطاعم ليلة رأس السنة وصلت 100%

كشف علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب إشغال المطاعم السياحية الثابتة والنيلية خلال ليلة رأس السنة كانت ممتازة، لافتا إلى أن غالبية المنشآت حققت نسب إشغال وصلت إلى 100% خلال تلك الليلة، وخاصة بمطاعم القاهرة والجيزة والدلتا وشرم الشيخ والغردقة، موضحا أن غالبية رواد المطاعم خلال ليلة أمس كانوا من المواطنين المصريين والسياح العرب ولا سيما الخليجيين.

ديكورات تتناسب مع ليلة رأس السنة

وأضاف لـ«الوطن» أن المطاعم السياحية استعدت لتلك الليلة بإجراء ديكورات جديدة تتماشى مع تلك المناسبة، فضلا عن تجهيز أطباق غذائية جديدة تتناسب مع طبيعة تلك الليلة، إضافة إلى فقرات فنية وغنائية متنوعة، موضحا أن أسعار الوجبات الغذائية بالمطاعم خلال ليلة رأس السنة تراوحت ما بين 500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

إجازة 7 يناير

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، إلى أن نسب الإشغال بالمطاعم السياحية بدأت في التراجع التدريجيي من اليوم الاثنين، على أن ترتفع مجددا يوم 7 يناير 2024 وذلك بسبب أعياد الأقباط.