تعرف على أقل عدد لصلاة الجمعة.. وفضل التبكير بالذهاب للمسجد

يجهل الكثيرون معرفة فضل التبكير يوم الجمعة الذى أوصى به النبي الكريم في العديد من أحاديثه النبوية الشريفة، حيث يعد التبكير إعلان من المسلم عن عظمة الله عزوجل وتعظيم شعائره.

فضل التبكير يوم الجمعة

وحول التبكير يوم الجمعة، أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الصحابة كانوا يقدسون يوم الجمعة لما فيه من غفران كبير يحصل عليه المسلم الذي استغل هذا اليوم بشكل صحيح، مطالبا جميع المسلمون بضرورة التبكير أثناء الذهاب إلى المسجد تنفيذا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

التبكير يوم الجمعة

واستدل الأطرش بما قاله النبي الكريم عن فضل التبكير أثناء يوم الجمعة بالحديث التالي ونصه: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

أقل عدد لصلاة الجمعة

وحول أقل عدد لصلاة الجمعة، أوضح الأطرش أن هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء، ولكن مذهب الحنفية أوضح أن صلاة الجمعة تصح أربعة أشخاص بخلاف الإمام، بينما هناك بعض الأراء التي تُثبت أن صلاة الجمعة تصح بثلاثة أشخاص غير الإمام.