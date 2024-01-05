«صحة المنوفية» تشن حملات مكبرة على المطاعم والمحلات التجارية

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية موسعة على المطاعم والأسواق والمحال التجارية، برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل الوزارة، حيث تم المرور على أماكن تداول الأغذية في نطاق مدينة شبين الكوم.

حملة على المطاعم والمحال التجارية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، برفع الاستعدادات خلال فترة أعياد الميلاد، وضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بكافة الإجراءات الوقائية والعلاجية للتأكد من سلامة ما يقدم من أطعمة ومشروبات للمواطنين.

ضبط مخالفات في المنشآت التجارية

وأسفرت الحملة الموسعة لمديرية الصحة عن المرور على 18 منشأة (مطاعم - محلات أسماك - محلات اللحوم)، وتم تحرير 6 محاضر صحية، كما تم تحرير 12 محضر شهادات صحية، و3 محاضر غلق إداري، وإيقاف تشغيل لعدد 2 منشأة، بالإضافة إلى إعدام 115 لتر زيت، وإعدام 125 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.